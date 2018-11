Sem vencer no Brasileiro há seis jogos, Digão ressalta que Fluminense 'não vai desanimar'

O Fluminense perdeu para o Bahia por 2 a 0 nesta quinta-feira (22), na Fonte Nova. Foi o sexto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro e a equipe agora está a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. Após o final da partida, o zagueiro Digão afirmou que a equipe não pode desanimar e projetou como a equipe deverá se portar no próximo jogo, contra o Internacional, em Porto Alegre.

“O papo é não desanimar. O resultado foi muito ruim para nós. Precisamos de todos com a cabeça boa nesse momento. Vamos tentar chegar lá contra o Internacional , que está lutando pela Libertadores, para tentar trazer um bom resultado. Não vamos desanimar, não. Vamos batalhar a todo o momento” afirmou o zagueiro.

Digão também falou sobre a situação extracampo, com dois meses de salário e cinco de direitos de imagem atrasados. E afirmou que isso atrapalha bastante dentro de campo.

“O grupo é jovem, isso abala alguns jogadores. Nós, os mais experientes, temos de colocar para cima. Como eu disse, não vamos desanimar e vamos manter o Fluminense no lugar que ele merece estar, que é na primeira divisão”, finalizou.

A partida contra o Internacional será no próximo domingo (25), às 19h, no Beira-Rio. O confronto é valido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.