Após derrota para Chape, Jair admite dificuldade, mas reforça luta contra o rebaixamento

O Sport entrou desatento em campo e acabou perdendo para a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá, na noite desta quinta-feira (22). Os gols da Chape, marcados por Leandro Pereira, aconteceram logo antes dos 10 minutos de jogo, entre o quarto e o oitavo minuto da partida. O resultado empurrou o Leão de volta para o Z-4, fazendo os catarinenses respirarem na tabela. Mas, para o volante Jair, a luta pela permanência na Série A tem que continuar.

“Ficou difícil, mas não podemos desistir. Temos posse de bola, mas pecamos em detalhes. Tomamos dois gols de bobeira. Agora é lutar. Eu acho que a gente bobeou em dois lances e tomamos o gol. Vamos descansar para buscar a vitória no próximo jogo”, afirmou.

Com 38 pontos, o Sport ocupa agora a 17ª colocação e enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela próxima rodada do Brasileirão. Na rodada seguinte, fechando o campeonato, recebe o Santos na Ilha do Retiro.