Milton Mendes admite momento difícil após derrota, mas prega esperança no Sport

O técnico do Sport, Milton Mendes, até tentou mudar o esquema durante a partida, mas não conseguiu evitar a derrota do Leão para a Chapecoense, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (22), na Arena Condá. Os gols da Chape foram marcados aos quatro e aos oito minutos de partida, surpreendendo o escalão Rubro-negro.

Milton analisou a postura da equipe na partida depois das mexidas táticas que realizou, enaltecendo o suposto controle que o time passou a ter nos momentos seguintes aos gols de Leando Pereira. O apagão inicial do Sport na partida foi lamentado pelo treinador.

“Eu optei jogar com três zagueiros porque eles jogam com dois atacantes grandes, que são Wellington (Paulista) e Leandro (Pereira). Posicionei a defesa em uma linha de quatro no começo. Depois, optei por colocar três centrais porque eles estavam ganhando os duelos. Depois, não ganharam mais. Foi uma mudança de modelo bem sucedida, mas tomamos esses dois gols no começo”, analisou.

Apesar do que afirmou, o Sport continuou sofrendo investidas ao longo do primeiro tempo, com Mailson tendo que trabalhar bastante para impedir um placar ainda mais largo da Chapecoense. Suas mudanças, no segundo tempo, também não tiveram o efeito esperado. Agora, de volta à zona de rebaixamento, a ordem no Rubro-negro pernambucano é manter as esperanças.

“Perder por 2 a 0 com sete minutos de jogo complica muito. Fica um gosto muito amargo. É momento difícil para nós, voltamos para a zona, mas temos esperança. Quero dizer para o torcedor que vamos manter a postura desse segundo tempo para as dois tempos das próximas partidas”, finalizou.

Na 17ª colocação, o Sport mantém seus 38 pontos, agora a dois pontos da Chapecoense, 16ª. Na próxima rodada, o Leão visita o São Paulo, no Morumbi. Fechando esta edição do Brasileirão, recebe o Santos na Ilha do Retiro.