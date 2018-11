Jefferson mira vitória no jogo do adeus, enaltece torcida e se diz ansioso: "Está difícil de dormir"

Na próxima segunda-feira (26), Jefferson e Botafogo irão escrever o capítulo final de sua bela história. A partida contra o Paraná, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, será a última do ídolo alvinegro com a camisa do clube. Em meio a homenagens e celebrações, foco. É o que garantiu o goleiro em entrevista coletiva após o treinamento deste sábado, no Nilton Santos.

Em uma conversa bastante emocionante com a imprensa, Jefferson mostrou-se bastante ansioso e nervoso para o ato final pelo Botafogo, fez questão de agradecer a todos que estiveram ao seu lado nessa caminhada, e garantiu que entrará em campo visando ajudar a equipe a vencer o duelo contra o já rebaixado Paraná.

"Confesso que a ficha está caindo agora. Venho me preparando faz tempo para a aposentadoria. Estou muito emocionado esses dias. Todos vão passar por isso, mas é muito difícil. Essa coletiva pela última vez. Momento emocionante. Só tenho que agradecer. Agradeço ao Cruzeiro por abrir as portas, hoje sou Botafogo e agradeço ao clube também. A vocês (jornalistas) também", disse o goleiro.

"Não digo que sou difícil de chorar, todos choram, mas no momento mais íntimo. Confesso que tenho me segurado bastante, até nas palavras, mas é claro que não haverá como segurar uma hora. Por dentro, estou bastante emocionado e ansioso para chegar na segunda", frisou.

"Estou confirmado como titular. Já estou começando a sentir a energia, mas está difícil de dormir. Estou preparado e também focado no jogo, que é importante. Depois do jogo, se Deus quiser, vamos comemorar os três pontos", acrescentou.

Perguntado sobre o posto de ídolo dentro do clube, o arqueiro demonstrou muito carinho e admiração pelo glorioso. Também aproveitou para enaltecer os botafoguenses, e agradecer por todo o apoio que recebeu durante esses anos atuando pela equipe carioca.

"Tenho noção da história, do prestígio, mas também que o Botafogo está acima de mim. A gente só tem esse carinho através do Botafogo. Sei meu lugar, o que sou... A gente vai jogar contra o Paraná, mas o Botafogo tem suas metas. Fico feliz. O torcedor tem direito de brincar, fazer festa... Muitos mandando recado. Isso deixo para eles e me concentro no jogo", comentou.

"Quero agradecer a todos os botafoguenses. Uma torcida que vou guardar no coração, me abraçaram aqui no Rio, sempre me respeitaram nos momentos bons e ruins. Isso faz a diferença. Cheguei com 20 anos, voltei para ficar, e quero estar mais próximo".

Jefferson falou sobre a possibilidade de seguir ajudando o Botafogo após aposentar-se. Para ele, depois de toda a relação construída, é essencial estar presente, mesmo que fora dos gramados.

"Penso sim (em atuar em prol do clube). Nesse momento temos que usar tudo que construímos no futebol. Vou estar ausente dentro de campo, mas presente fora dele. Poder participar dos eventos do marketing do Botafogo".

Por fim, o terceiro atleta que mais vestiu a camisa do alvinegro, com 458 partidas, selecionou o jogo mais marcante pelo time. Além disso, garantiu que poderia atuar por mais tempo, mas depois de tanta doação e sacrifício pelo futebol, focará na família e em uma paixão pessoal.

"O jogo mais marcante para mim com a camisa do Botafogo foi contra o Flamengo, em 2010. Foi uma final belíssima. Torcedores cobravam que não poderíamos perder quatro vezes para eles. Ali os botafoguenses não esquecem até hoje".

"Me doei muito. Muitas das vezes chegava em casa tendo que me alimentar bem. No aniversário das minhas filhas nunca pedi para não treinar. Sempre fui focado no futebol. Poderia jogar mais uns dois três anos, mas me doei muito. Agora vou aproveitar minha família, meus amigos, e os próprios torcedores. Minha cafeteria que amo de paixão e pretendo ficar mais próximo dela", finalizou Jefferson.