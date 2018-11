Na reta final do Brasileiro, Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão

Após vencer por 3 a 0 o Vitória, o Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão neste domingo (25). O time carioca busca o resultado e conta com uma possível derrota do Palmeiras para o Vasco, para que o time possa continuar pensando em título. A equipe mineira, por sua vez, joga apenas para cumprir tabela, já que tem vaga garantida na Libertadores 2019 por ter vencido a Copa do Brasil.

Dedé promete Cruzeiro empenhado diante do Flamengo

Mesmo com o time sem grandes pretensões na competição, o zagueiro Dedé prometeu seriedade na partida, até como forma de gratidão à torcida.

"Acho que vai ser uma forma de gratidão para o nosso torcedor por tudo que eles fizeram por nós durante a temporada. De todos os anos que estive por aqui, vestindo a camisa do Cruzeiro, pude notar que esse ano foi um brilho diferente no rosto do nosso torcedor", disse o jogador.

Dedé também lembrou que os jogos ainda são muito valiosos para alguns clubes, reforçando que o Cruzeiro precisa fazer a sua parte.

"É um jogo muito importante para a gente. É jogo valendo, muitos clubes têm interesse no resultado. Precisamos fazer o nosso papel dentro de campo, independentemente da situação do Flamengo, e tomara que possamos fazer uma excelente despedida diante do torcedor, na nossa casa, procurando sempre a vitória, porque o nosso torcedor merece", completou.

Sem o técnico Mano Menezes, que está afastado por causa de um tratamento na pele, o auxiliar Sidnei Lobo não terá a sua disposição Henrique, Mancuello e o atacante Raniel. O lateral-direito Ezequiel e o volante Lucas Silva também estão de fora. O primeiro cumprindo punição pelo terceiro cartão amarelo e o segundo se ausentará em função do matrimônio da irmã. O time celeste ocupa a oitava colocação na classificação, com 52 pontos.

Willian Arão garante que Flamengo ainda está na briga: "Nunca deixamos de acreditar"

Apesar dos números apontarem apenas 2% de chances de título, o Flamengo ainda se recusa a jogar a toalha. Para o volante Willian Arão, o time vai entrar em campo cheio de apetite contra o Cruzeiro.

"Nunca deixamos de acreditar. Enquanto houver chance, vamos lutar até o final. Não tem isso de jogar a toalha. Vamos brigar sempre como se fosse o último prato de comida", disse.

Para Arão, o fato de o Cruzeiro já estar classificado para a Libertadores, por ter conquistado a Copa do Brasil, não significa que o Flamengo terá facilidade.

"O Cruzeiro é um adversário muito difícil. Enfrentamos o time deles em jogos decisivos desde o ano passado. Temos que tentar neutralizar os contra-ataques, as saídas rápidas de bola e não podemos deixá-los gostar do jogo. Temos que dominar as ações na maior parte do tempo para sairmos com a vitória", afirmou.

Arão também falou que não ficará pensando na 'torcida' pelo arquirrival Vasco no jogo contra o Palmeiras.

"Eu não tento acompanhar o outro jogo. Contra o Grêmio, só depois do jogo que soube do resultado do Palmeiras. Não adianta nada. Temos que fazer a nossa parte. Infelizmente deixamos escapar o que estava em nossas mãos. Hoje dependemos deles. Eles que se resolvam", completou.

O Flamengo não tem nenhum jogador suspenso para a partida, e o treinador terá quase todo o grupo à disposição. A exceção é Henrique Dourado, que se recupera de uma infecção no rosto. Neste sábado (24), o Flamengo informou também a ausência de Réver: "Com dores no joelho direito, o atleta Réver realizou exame, que constatou uma entorse no local. Iniciou tratamento".

Na última rodada, o Cruzeiro encara o Bahia no domingo (2), na Fonte Nova. O Flamengo recebe o Atlético-PR, no Maracanã. O jogo servirá só para cumprir tabela, caso o Palmeiras vença o Vasco, ou ajudará a definir o Campeão Brasileiro de 2018, se o Palmeiras for derrotado neste domingo (25).