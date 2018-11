Em contextos diferentes, Santos recebe Atlético-MG

Sem chances de disputar a Libertadores em 2019, o Santos recebe o Atlético-MG, neste sábado (24), às 20h (de Brasília), pela 37 rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe que vem de uma sequência de maus resultados busca uma vitória para confirmar vaga na Copa Sul-Americana. Diferente do Galo, que vem de uma vitória sobre o Internacional, fora de casa, resultado que tirou o sonho do Alvinegro Praiano disputar a Pré- Libertadores.



Santos quer uma vitória em casa para acalmar os ânimos

O Santos vem de um empate por 1 a 1, na última rodada, resultado que tirou de vez todas as chances do Peixe disputar a Libertadores em 2019. Na décima posição, com 47 pontos, o Alvinegro Praiano busca uma vitória diante do Atlético-MG para acalmar os ânimos com a torcida.

Para isso, o técnico Cuca, que confirmou que não vai permanecer no Santos em 2019, conta com o reforços dos três gringos: Derlis González, Bryan Ruiz e Carlos Sanchez que estavam a serviço de suas seleções.

As dúvidas para a partida contra o Galo são o goleiro Vanderlei, que está com uma virose, e o atacante Bruno Henrique, que sofreu um trauma no joelho direito.

Embalado, Atlético-MG quer vitória diante do Peixe para confirmar vaga na Libertadores

O Atlético- MG vem embalado após os três últimos resultados, e quer uma vitória diante do Santos, para confirmar vaga na Libertadores 2019. O time mineiro ocupa a sexta posição, com 56 pontos.

Porém, nem tudo é alegria! No treino na tarde desta sexta-feira (23), no CT do São Paulo, o técnico Levir Culpi ganhou um desfalque de última hora. O volante Adilson sofreu uma pancada na perna esquerda na partida contra o Internacional, e nem treinou. Caso seja desfalque, Matheus Galdezani deve ser o substituto.

Retrospecto das equipes

Santos e Atlético- MG se enfrentaram em 95 oportunidades, com 34 vitórias para o Peixe, 37 vitórias para o Galo e 24 empates. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série A, o time mineiro venceu por 3 a 1.

Jogando na Vila Belmiro, o Santos leva a melhor, em 24 jogos, são 14 vitórias, sete empate e apenas três derrotas.