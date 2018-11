Botafogo-PB anuncia contratação do zagueiro Donato

O zagueiro Donato é mais um reforço anunciado pelo Botafogo-PB para a temporada 2019. O jogador tem 24 anos e chega para ampliar as opções no sistema defensivo da equipe, que também conta com Lula, Walber e Willian Goiano.

Donato foi revelado pelo Atlético-MG, onde fez parte do elenco que conquistou o título da Flórida Cup em 2016. O defensor também passou pela Caldense, Red Bull Brasil, Ferroviária e Londrina. Em 2018, o jogador atuou pelo Taubaté, disputando o Campeonato Paulista Série A2 e a Copa Paulista.

A contratação de Donato é a décima terceira do Belo para o próximo ano. Atualmente, o elenco conta com 24 jogadores. Em 2019, o Botafogo-PB disputará o Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série C.