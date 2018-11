Levir Culpi assume culpa por problemas defensivos na derrota do Atlético-MG em Santos

O Santos venceu o Atlético-MG por 3 a 2 pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (24) na Vila Belmiro. Carlos Sánchez, Felippe Cardoso e Gabriel Barbosa marcaram para o Peixe enquanto Ricardo Oliveira anotou os dois tentos do Galo.

Além de ser o último jogo do Santos no ano na Vila Belmiro, foi também o jogo de homenagem do eterno ídolo Renato, que vai assumir o cargo de diretor executivo no CT Rei Pelé. Com o resultado, o Santos cravou a sua vaga na Copa Sul-Americana.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico do Atlético, Levir Culpi, comentou sobre o jogo e polêmicas envolvendo a arbitragem.

"O Santos é muito parecido com o Atlético-MG, jogadores de ótimo nível. Na verdade o jogo foi o que eu esperava, eles jogam pela dignidade, o Santos é um timaço, tem grandes jogadores. O jogo foi legal. Tivemos oportunidades para vencer. Achei que eles fizeram um grande jogo. Estou levando mais para o lado da arbitragem mesmo. Claro que tivemos os nossos problemas, e isso é responsabilidade minha. Hoje foi uma noite de brilho do Santos, que já saiu do campeonato há um tempo, mas que mostrou brilho", disse o técnico alvinegro aos jornalistas.

Um dias antes da partida, o volante Adilson sentiu dores na perna esquerda e foi vetado. Em seu lugar, atuou novamente Matheus Galdezani ao lado de Elias, deixando o meio campo bastante ofensivo, sem um primeiro volante. Com essa escalação, o time sofreu os três gols somente no primeiro tempo, o técnico Levir afirmou que queria um time ofensivo e que o Santos teve brilhos nos gols.

"Ficou um pouco abaixo não pelos três gols, mas pela minha escalação. O time foi escalado para a gente vencer. Um time com jogadores de porte ofensivo. Tomamos três (gols). Aí agora reclamam que temos que defender... O Santos teve brilho em algumas jogadas. Poderíamos ter saído com um resultado melhor, mas foi um jogo bacana, bem disputado", finalizou.

O Atlético-MG fecha sua participação no Brasileiro no próximo domingo (2), quando recebe o Botafogo, às 17h (horário de Brasília). O Galo seca o Atlético-PR nesta rodada para só depender de si na luta por uma vaga à Libertadores.