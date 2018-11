Atlético-PR e Ceará fazem jogo movimentado e empatam na Arena da Baixada

Pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-PR e Ceará ficaram no empate, em 2 a 2, na tarde desse domingo (25), na Arena da Baixada. Marcinho e Lucho González marcaram para os mandantes, enquanto Leandro Carvalho e Wescley fizeram para os visitantes.

A primeira oportunidade da partida veio após Richardson derrubar Márcio Azevedo. Depois da zaga afastar o levantamento pra área, Bergson pegou a sobra e bateu de primeira, mas o lance parou em cima da defesa.

A segunda tentativa de gol veio apenas com 25 minutos e Leandro Carvalho não desperdiçou e colocou o Vozão na frente. Ricardinho recebeu no lado direito e inverteu a jogada, com uma lançamento perfeito para o camisa 80, que pegou de primeira e balançou as redes do Furacão.

A resposta do Rubro-Negro veio aos 37. Marcinho cruzou e encontrou Zé Ivaldo, que conseguiu dar um toque de cabeça e ajeitar para Bergson finalizar de perna canhota, com perigo, mas mandando perto da trave do goleiro Éverson.

No segundo tempo, a equipe mandante voltou pressionando e conseguiu o empate logo no inicio. Em descida com velocidade e cruzamento para área, Valdo tirou e jogou nos pés de Marcinho, que chutou forte e igualou o placar.

A virada veio na sequência. Após cobrança de escanteio, Rony se adiantou a zaga e desviou a trajetória da bola, deixando ela nos pés de Lucho González, que só precisou empurrar pro gol para colocar os donos da casa em vantagem.

Os visitantes foram em busca da igualdade, e tiveram um pênalti a seu favor depois que Wescley foi puxado. Porém, Richardson foi pra cobrança, bateu no canto esquerdo e Felipe Alves defendeu, salvando o Atlético.

Mas os cearenses não desistiram e com o jogo se aproximando do final, Wescley deixou tudo igual. O meia fez boa jogada individual, superou os marcadores, carregou pra dentro da área e finalizou, sem chances de defesa.

O resultado não fez com que o Furacão chegasse ao G-6 da competição, assegurando uma vaga na pré Libertadores, ficando com 54 pontos, dois a menos que o Atlético-MG. Já o Vozão não conseguiu eliminar de vez as chances de rebaixamento, ficando na 14ª posição, somando 41 pontos.

Na próxima quarta-feira (28), o Atlético-PR voltará a campo para tentar assegurar uma vaga na final da Copa Sul-Americana, contra o Fluminense, no Maracanã. No domingo (01) o Ceará recebe o Vasco, no Castelão, pela última rodada do Brasileirão.