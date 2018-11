Mazola Júnior se mostra aliviado com permanência do Criciúma na Série B: "Missão cumprida"

O Criciúma sofreu, mas conseguiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Na rodada final, precisava de uma vitória contra o já rebaixado Sampaio Corrêa para não precisar se preocupar com outros resultados, e ela veio apenas na segunda metade da etapa complementar. Com os gols de Zé Carlos e Élvis, os carvoeiros venceram por 2 a 0 e puderam respirar aliviados com o lugar assegurado na segunda divisão.

O resultado traz alívio ao técnico Mazola Júnior. Quando chegou, na sexta rodada do torneio, o Tigre sequer havia pontuado, chegando a segurar a lanterna. A meta para a temporada era terminar fora da zona de rebaixamento.

"A missão está cumprida. Missão dada, é missão cumprida. O meu primeiro comentário é agradecer do fundo do meu coração o apoio da torcida do Criciúma. Mais uma vez atenderam nosso chamado. O torcedor é fantástico. Apoiou do primeiro ao último minuto de jogo", afirmou o comandante em entrevista coletiva após o duelo.

Para o próximo ano, Mazola pediu mudanças no planejamento do clube. Disputando a Segundona desde 2015, quando foi rebaixado após duas participações seguidas na Série A, o Criciúma passou mais tempo figurando na segunda página da tabela do que na primeira.

"O clube tem que entender que a Série B começa a ser disputada em novembro, e não em abril ou junho. Ano passado o Criciúma somou 48 pontos, nesse ano 47. O planejamento esportivo do clube precisa mudar. O Criciúma tem que repensar sobre isso. O Criciúma gasta mais do que arrecada e isso é seríssimo, existem várias situações que precisam ser discutidas", observou.

Após encerrar a competição com um aproveitamento próximo aos 50% dos pontos disputados, sua permanência ainda é incerta. Conforme conta, no início da próxima semana será tratado junto ao presidente Jaime Dal Farra questões da renovação de contrato.

"Adiei minha viagem para dar uma atenção ao presidente. Na segunda-feira vou ter uma conversa com o presidente, com a diretoria e com a comissão técnica. Vamos conversar sobre a minha permanência ou não", afirmou.

Na 14ª colocação com 47 pontos, o Criciúma terminou com quatro de vantagem em relação ao Paysandu, o último rebaixado. Agora, passa a visar a disputa do Campeonato Catarinense, competição que estreia em casa, dia 17/01, contra o Figueirense.