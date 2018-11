Com dois de Nico López, Internacional vence e amplia crise do Fluminense 

Em noite de Nico López, o Internacional fez o seu dever de casa e venceu o Fluminense por 2 a 0, no Beira-Rio, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado carimbou vaga no G-4. Pelo outro lado, a crise no Tricolor parece não ter fim: são sete jogos sem vitória e, de quebra, ainda ampliou a maior seca de gols de sua história, agora com mais de 600 minutos sem balançar as redes.

Vindo de resultados negativos, o Internacional teve mais volume no primeiro tempo, mas tinha dificuldades em acertar o gol. Aos 18 minutos, os donos da casa perderam uma grande chance de abrir o placar. D'Alessandro cobrou falta e a bola explodiu na barreira. No rebote, Jonatan Alvez, de frente e sem marcação, isolou. Em chute cruzado, Iago, aos 26, até chegou a balançar a rede, mas pelo lado de fora.

Taticamente mais organizado do que em relação aos últimos jogos, o Fluminense, por sua vez, resistiu a pressão, mas pouco fez questão de ir ao ataque. A única chegada de perigo foi com Luciano, que tentou marcar de letra, mas sem êxito. Pelo desempenho de ambos os times no primeiro tempo, o 0 a 0 acabou sendo um resultado justo.

Luciano foi o autor do último gol do Flu no Brasileiro, há mais de um mês (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Já na etapa final, o Internacional voltou pressionando o Flu. Nos primeiros cinco minutos, o Colorado já tinha criado duas ótimas chances de gol, com Nico López e D'Alessandro. O Tricolor, bastante retrancado, chamou os mandantes para o seu campo com o intuito de se aproveitar dos contra-ataques, assim como no primeiro tempo. A diferença é que os visitantes, desta vez, tiveram espaço. Aos 11, os Fluminense por pouco não marcou com Everaldo.

Mais ambicioso no jogo, o Internacional abriu o placar com um golaço. Aos 28 minutos, após rebote do escanteio, Nico López acertou um chute de rara felicidade no ângulo do goleiro Rodolfo. O Colorado, logo em seguida, ainda teve a chance de ampliar em voleio de Pottker. No fim, o uruguaio, em noite inspirada, ampliou novamente, sacramentando a vitória sem sustos do Inter no Beira-Rio.

O Internacional encerra sua participação no Brasileiro ao visitar o lanterna Paraná, enquanto o Fluminense faz confronto direto na luta contra o rebaixamento diante do América-MG, no Maracanã.