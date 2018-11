É campeão! Palmeiras bate Vasco fora de casa e leva o Campeonato Brasileiro

O decacampeonato veio torcedor palmeirense. No último domingo (25) ele veio. Em São Januário, o Vasco recebeu o Palmeiras, em situações distintas. O Palmeiras tentava o título e o Vasco se distanciar mais ainda da zona de rebaixamento. E o gol de Deyverson resolveu os problemas do visitante. Com isso, o Palmeiras continua 5 pontos na frente do Flamengo, com 77 pontos. Já o Vasco fica na 15ª posição, com 42 pontos e vivendo um drama para a última rodada.

O primeiro tempo da partida começou nervoso, dadas as circunstâncias da partida. O Palmeiras até começou melhor, mas o Vasco terminou o jogo levemente na frente do alviverde. Aos 7 minutos, Mayke foi lançado na direita e fez um forte cruzamento pro meio da área, onde Leandro Castán desviou para a própria meta, obrigando Fernando Miguel a fazer uma boa defesa. Aos 10, Andrey experimentou de longe e obrigou Weverton a espalmar a bola pra escanteio.

Com 14 minutos, o Vasco fazia uma bela jogada de toque de bola, que terminou com Pikachu finalizando em cima de Weverton, que pegou a bola com o pé e salvou o Palmeiras. Já nos 19 minutos,no Vasco consolidava sua pressão com um chute de Andrey, de primeira, após escanteio de Pikachu. A bola passou muito perto da trave de Weverton.

E, aos 42 minutos, Dudu bateu uma falta, no bico da grande área, direto pro gol, mas mandou a bola por cima. Logo depois, Bruno Henrique chutou de fora da área, perto do local da falta, e mandou pra fora, com perigo.

No segundo tempo, aos 7, Mayke foi lançado e cruzou rasteiro pra Dudu, que pegou de primeira e mandou pra fora. Já aos 19, Deyverson bateu de primeira uma bola desviada na primeira trave, em um escanteio cobrado por Dudu. A bola desviou e foi pra fora.

Aos 24 minutos, Dudu recebeu uma ótima bola dentro da área, rolou pra Bruno Henrique, que bateu fraco e em cima de Fernando Miguel. E, aos 24, veio o que seria o gol do título, o gol do deca. Dudu cavou pra Willian e ele, já dentro da área, tocou pra Deyverson desviar, de primeira, pro fundo das redes e sagrar o título do Palmeiras de campeão Brasileiro.

O Palmeiras volta aos gramados pela 38° rodada no próximo domingo (02), às 17h, contra o Vitória, para comemorar o título no Allianz Parque, contra o Vitória. O Vasco volta aos gramados no mesmo dia, na mesma hora, contra o Ceará, na Arena Castelão.