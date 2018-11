Santos encerra jejum, vence Atlético-MG e garante vaga na Sul-Americana

Em jogo de despedida para o volante Renato, do Santos, neste sábado, a equipe paulista venceu o Atlético-MG por 3 a 2. Carlos Sánchez, Felippe Cardoso e Gabriel marcaram para o Peixe. Ricardo Oliveira marcou contra o ex-clube e ajudou o Galo.

Com a vitória a equipe santista conquistou a vaga para Copa Sul-Americana, e o time mineiro tem risco de sair do G-6 neste domingo.

O primeiro tempo animado, com quatro gols, o Santos abriu logo no primeiro minuto, com Carlos Sánchez, com categoria marca de falta.

O Atlético-MG porem conseguiu empatar com Ricardo Oliveira recebe na entrada da área, gira e manda no canto marcando, mas o Peixe fez mais dois, com Felippe Cardoso e Gabriel.

No segundo tempo começou desanimado, devido ao atraso de quase 20 minutos, por conta do desligamento dos refletores para a homenagem para o volante Renato no telão. O Galo diminuiu a vantagem novamente com Ricardo Oliveira, aos seis minutos.

O jogo ficou empolgado, com as duas equipes se lançando ao ataque para garantir os 3 pontos. O Santos teve a expulsão de Carlos Sánchez, que recebeu cartão vermelho direto aos 31 minutos, mas conseguiu segurar a vitória até o apito final.