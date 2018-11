Jardine é efetivado como técnico do São Paulo

André Jardine, auxiliar técnico e treinador interino nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, foi efetivado e será o técnico do São Paulo em 2019. A diretoria comunicou o treinador na manhã do último sábado (24), em reunião no CT da Barra Funda.

Raí, executivo de futebol do clube, disse que a efetivação do treinador foi a conclusão de um projeto iniciado em março, quando o clube o trouxe para a principal comissão técnica, como auxiliar.

"A definição pelo Jardine para comandar o time em 2019 é a conclusão de um processo que iniciamos em março, ao trazê-lo para a comissão técnica principal como auxiliar-técnico, e o início de um novo capítulo sobre o qual temos convicção. Isso é baseado nos conceitos que ele apresenta e ambiciona, e na competitividade e na eficiência que as equipes dele sempre demonstraram na categoria sub-20. A escolha pelo Jardine é consequência do trabalho que ele desenvolve há quase quatro anos no São Paulo, em Cotia e na Barra Funda", afirmou Raí.

O novo técnico ressalta que buscará identidade de jogo para a equipe com muita dedicação, trabalho e cobrança.

"É uma honra e me enche de orgulho poder defender as cores de um clube que aprendi a amar. O ano de 2019 começa pelos dois últimos jogos deste ano, nos quais vamos lutar por uma vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores. A meta inicial é a construção de uma equipe de trabalho com uma ideia, uma identidade, que vamos buscar com muito treino, dedicação e cobrança. A partir do momento que a gente conseguir desenvolver algumas coisas através do treinamento, vamos confrontar nossa identidade com a de outras equipes, e nossa meta será fazer com que nossa ideia prevaleça, para que o São Paulo tenha o maior número possível de vitórias e se aproxime dos títulos", disse Jardine.

Desde 2015 no São Paulo, Jardine coleciona diversos títulos no comando da equipe sub-20. Com o time da base, foi campeão da Copa Libertadores em 2016, da Copa do Brasil em 2015 e 2016, da Copa RS em 2015 e 2017, do Paulista em 2017 e da Copa Ouro em 2015.