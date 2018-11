Respirando por aparelhos, Vitória recebe Grêmio no Barradão para evitar rebaixamento antecipado

Em um duelo de extremo opostos, Vitória e Grêmio se enfrentarão pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Barradão, casa do rubro-negro baiano, que em caso de derrota pode até ser rebaixado matematicamente. Em contrapartida, uma vitória do Grêmio pode deixar o time assegurado de forma definitiva no G-4. A partida começa às 17h (horário de Brasília), deste domingo (26).

Burse lida com problemas dentro e fora de campo

Hoje com 36 pontos, nem mesmo se vencer perante o seu torcedor o Vitória conseguirá sair da zona do rebaixamento. A única coisa que pode ocorrer, em caso da conquista de três pontos, é o time ultrapassar América e Sport e ficar na porta de saída. Ainda assim, terá que vencer o Palmeiras na última rodada dentro da Arena Palestra e torcer por tropeços seguidos da Chapecoense.

Tentando evitar que a crise política entre para o vestiário, o técnico João Burse blindou o elenco e tentou impor foco total apenas no jogo deste domingo. Sem definir a escalação, algo que por sinal já virou rotina desde que assumiu o time, o treinador poderá contar com o retorno de quatro peças importantes. O lateral Jeferson, os volantes Léo Gomes e Arouca e o atacante Lucas Fernandes.

Grêmio busca garantir seu objetivo de retorno à Libertadores

Ao Grêmio, que durante a competição usou vários times diferentes, o foco está totalmente na vaga dentro do G-4. Com 62 pontos, o tricolor gaúcho depende apenas de si próprio para ficar entre os quatro primeiros e assegurar presença na fase de grupos da Libertadores. Deste modo, evitando a complicada fase "prévia" da competição internacional.

Renato Gaúcho segue sem contar com os titulares absolutos Marcelo Grohe e Luan. Em relação ao time que jogou e perdeu do Flamengo na última quarta, o treinador ainda têm algumas dúvidas quanto a equipe escolhida para enfrentar o Vitória. Michel e Cícero brigam por vaga no meio, da mesma forma que Ramiro e Alison, e por fim, Jael e André no comando de ataque. Como grande trunfo, Renato terá o retorno do zagueiro Kannemann, que volta a ficar á disposição depois de ter participado de amistosos com a Seleção Argentina.