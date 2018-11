Vitória se segura para garantir empate com Grêmio, mas está praticamente rebaixado

Mesmo jogando em casa, o Vitória foi dominado pelo Grêmio, mas conseguiu sair do Barradão com o 0 a 0. O resultado deixa a permanência do Rubro-negro baiano na Série A por um fio. Para os Tricolores, a frustração foi não ter somado os três pontos, fundamentais na briga pela vaga na fase de grupos da Libertadores de 2019.

O jogo começou morno. As duas equipes valorizaram muito a posse de bola nos minutos iniciais e esperaram para jogar no erro do adversário. O Grêmio teve a primeira chance aos 12 minutos. Ele invadiu a área e bateu, mas João Gabriel conseguiu a defesa. No minuto seguinte, Jean Pyerre cobrou escanteio e Cícero desviou de cabeça. A bola ficou na trave.

Com a posse de bola, o Tricolor gaúcho chegou mais uma vez aos 27 com Jean Pyerre. O meia bateu de longe, mas a bola passou perto do gol de João Gabriel. Aos 31, o Vitória chegou com Léo Ceará, com passe de Lucas Fernandes. A finalização do atacante saiu por cima do gol de Paulo Victor.

O Grêmio manteve o domínio no início do segundo tempo. Logo aos 2 minutos, Jean Pyerre arriscou de fora da área para defesa de João Gabriel. Aos 11, Everton achou Alisson na pequena área do Vitória. João Gabriel saiu do gol e fechou o ângulo do atacante. Logo na sequência, Everton lançou Léo Moura, que tentou o cruzamento para André. João Gabriel fez nova defesa.

E a pressão Tricolor continuou. Dois minutos depois, Everton entrou na área e bateu colocado. Mas João Gabriel conseguiu mais uma defesa. Aos 19, foi a vez de o Vitória responder. Lucas Fernandes puxou o contra-ataque e tocou para Léo Ceará. O atacante girou e bateu. Paulo Victor conseguiu fazer boa defesa.

Aos 27, Alison cobrou falta direto para a área do Vitória. Na sobra, Geromel dominou e bateu para nova defesa de João Gabriel. No minuto seguinte, Lucas Fernandes puxou contra ataque e serviu Yago. O bom chute parou na defesa do goleiro gremista. O Tricolor respondeu rápido. Everton lançou Jael, que serviu Thonny Anderson. O camisa 27 demorou para finalizar e acabou perdendo espaço, chutando mal.

As chances gaúchas não cessaram. Aos 37, Geromel ficou com a sobra após cobrança de escanteio. O zagueiro tinha boa posição para finalizar, mas mandou para fora. Aos 43, Lucas Fernandes fez boa jogada, saindo da direita para o meio. Na hora da finalização, porém, o atacante do Vitória mandou por cima do gol.

Já nos acréscimos, Everton achou Léo Moura dentro da área do Rubro-negro baiano. João Gabriel fez mais uma defesa. Aos 48, Everton ainda acertou a trave, mas não tirou o zero do placar.

Estacionado na 19ª colocação, com 37 pontos, o Vitória pode ser rebaixado já nesta rodada se a Chapecoense somar pontos diante do Corinthians. Já o Grêmio, pode perder a quarta posição caso o São Paulo vença diante do Sport, no Morumbi. Na última rodada, os Rubro-negros enfrentam o Palmeiras, já campeão desta edição do Brasileirão, no Allianz Parque. Os Tricolores recebem o Corinthians, em Porto Alegre.