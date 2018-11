Para Tiago Nunes, empate contra Ceará serve de lição para Sul-Americana

O Atlético-PR ficou apenas no empate por 2 a 2 com o Ceará na tarde deste domingo (25), em jogo válido pela penúltima rodada da Série A de 2018. O empate deixou a vaga no G-6 escapar por enquanto, e agora o Furacão deverá buscá-la contra o vice-campeão Flamengo, fora de casa. O técnico rubro negro, Tiago Nunes, comentou sobre a partida.



“Foi um jogo que qualquer resultado poderia ter acontecido. O mais justo acabou sendo o empate. As duas equipes produziram de forma parecida em termos ofensivos. Conseguimos a virada, mas faltou um pouco de maturidade para segurar o resultado. A gente deveria ter buscado o terceiro gol e não se acomodado. Não foi uma boa partida defensivamente”, disse.



Para Nunes, o importante é aprender com os erros e não cometê-los na próxima partida, pelo jogo de volta da Sul-Americana. "Serve como aprendizado. É importante que a gente saiba que se fizermos um primeiro tempo ruim como fizemos hoje podemos perder uma classificação. Temos que usar isso como exemplo para fazer um grande jogo contra o Fluminense na quarta", comentou.



O comandante do Furacão se mostrou com pulso firme após o empate. Para ele, é importante deixar de lado a comemoração por vagas para celebrar títulos.



"A gente tem que parar de comemorar vaga e comemorar título. Se a gente quiser transformar o Atlético em um clube reconhecidamente internacional, em uma marca muito forte, tem que ganhar dentro de campo. Penso que o Atlético Paranaense é um clube grande, que tem uma estrutura maravilhosa, que tem torcida, tem tradição e tem camiseta, mas ainda não é um clube campeão. Temos que tornar este clube campeão. Para que isso aconteça, temos que conseguir passar por uma vaga à final e conseguir o título", enfatizou.



Para isso, o Atlético-PR vai precisar segurar o Fluminense nesta quarta-feira (28), às 21h45, no Maracanã, já que tem a vantagem da vitória por 2 a 0 conquistada em casa na primeira partida.



Após a semifinal, o Atlético-PR encerra sua participação neste Brasileirão também no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, sem estádio definido, já que o tricolor carioca também joga no mesmo horário.