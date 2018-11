Felipão comemora título Brasileiro e elogia elenco do Palmeiras: " Tinha que ganhar alguma coisa" 

O Palmeiras confirmou, na tarde deste domingo (25), o título de Decacampeão do Campeonato Brasileiro, após vencer o Vasco por 1 a 0. Após a vitória, o técnico Felipão deu entrevista coletiva.

O técnico começou falando sobre o 7x1 e se ele teria ficado marcado com esse resultado.

“Quando terminamos o campeonato mundial, sabia que um resultado como aquele marca a vida do técnico, de uma seleção como a nossa. Sabemos que, no decorrer dos trabalhos realizados, a seleção que foi campeã em 2002 tem muito mais valor do que aquele resultado, que foi uma desclassificação. Trabalhei tanto tempo como jogador e técnico que eu sei discernir um momento bom de um mau. Aquele foi um momento ruim. Alemanha foi melhor, se impôs no campo e aproveitou tudo o que tinha que aproveitar.”

Depois, ele falou sobre a temporada alviverde, que disputou três campeonatos e levantou um caneco.

“A gente tinha que ganhar alguma coisa. Tivemos três chances para ganhar e ganhamos só essa hoje. Eu falei para eles (jogadores): “Preparem-se porque a exigência será maior”. Não contratamos ninguém. Cheguei e esse era o time. Para o ano que vem, a exigência é maior.”

Ele continuou falando, agora sobre seu retorno ao Brasil.

“Eu não queria voltar ao Brasil e expressei isso um ano atrás. Mas foi uma solicitação tão diferente do Alexandre (Mattos), conhecendo o espírito do Palmeiras e sabendo que poderia trabalhar de forma diferente de 2012, quando fomos campeões da Copa do Brasil por milagre. Eu aceitei essa oportunidade e fiquei feliz com isso. Esse grupo entendeu algumas coisas.”

O Palmeiras agora só cumpre tabela. Na próxima rodada, recebe o Vitória, no domingo (02), no Allianz Parque, onde recebe a taça de campeão brasileiro.