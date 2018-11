Deyverson, o maluco beleza do Palmeiras

Deyverson chegou ao Palmeiras em julho de 2017, sendo um pedido do técnico Cuca. Todos se perguntavam quem era aquele jogador que estava competindo no campeonato espanhol, que era do Levante e estava emprestado para o Alavés.

O que sabiam era que ele já havia marcado gols diante do Barcelona e Real Madrid. Será que era uma boa para o Palmeiras?

No dia 23 de julho, o Verdão venceu o Sport e Deyverson fez a sua estreia. Não comprometeu e nem prometeu nada. E poucos dias depois, em seu segundo jogo, marcou o primeiro gol. O adversário era o Avaí e todos tinham certeza de que ele era aquele jogador decisivo e matador.

O tempo foi passando e os gols diminuindo. A torcida começou a pegar no pé. Cobravam muito por conta do jejum de gols que vivia o atacante. Quando o técnico Cuca saiu, muitos até pediram para ele levar Deyverson.

Mas o tão questionado Deyverson, foi o nome desse campeonato brasileiro. Nem o mais confiante torcedor, iria imaginar Deyverson sendo tão acionado e tão eficaz assim. Marcou muitos gols importantes, mas vale ressaltar alguns:

Diante do Corinthians, marcou o único gol da partida, fazendo o Allianz Parque ir à loucura; Diante do Vasco, no primeiro turno, marcou também o único gol que garantiu os três pontos ao Palmeiras; Marcou diante do Vitória e do Grêmio, também.

E para finalizar com categoria: fez o gol que garantiu o título brasileiro de 2018 para os Palmeirenses.

O menino maluquinho, foi protagonista de cartões desnecessários, expulsões que poderiam prejudicar o Palmeiras e de lances bizarros. É aquele jogador que provoca o adversário, mas que na hora que precisa: marca seja gols e marcou seu nome na história do Palmeiras.

O torcedor que antes pedia a saída do camisa 16, comemorou e muito os gols dele nessa competição. Gols que foram de extrema importância para garantir o Decacampeonato e fazer a massa palmeirenses feliz.