Willian sofre lesão no joelho e deve ficar fora do Palmeiras por até nove meses 

O atacante Willian, do Palmeiras, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Vasco neste domingo (25). Ele se machucou ao dar o passe para Deyverson marcar o gol que deu o título do Campeonato Brasileiro.

O jogador passará por uma cirurgia, ainda sem data determinada. O prazo para recuperação é de seis a nove meses.

Com isso, o jogador deverá ficar fora do Campeonato Paulista 2019 e deverá retornar só no meio da temporada.

Ele foi o jogador que mais atuou no Verdão em 2018, em um total de 67 partidas. Marcou 17 gols ao todo e foi o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, com 10 gols marcados.