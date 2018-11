Com objetivos distintos, São Paulo e Sport se enfrentam no Campeonato Brasileiro

São Paulo e Sport se enfrentam pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2018, nesta segunda-feira (26), no Morumbi, às 20h. Enquanto o Tricolor tenta entrar no G-4, os pernambucanos tentam sair da zona de rebaixamento.

Com o empate do Grêmio diante o Vitória, o São Paulo tem mais uma chance de entrar no G-4. Para isso, basta os paulistas vencerem amanhã. Os gaúchos somam 63 pontos, enquanto o Time do Morumbi tem 62. Se vencer, o Sport não sai do Z-4, mas chegaria a mesma pontuação da Chapecoense (41), primeiro time fora da zona da degola.

Desfalques pontuais

Bruno Peres e Hudson desfalcam o São Paulo diante o Sport. O lateral-direito está com um estiramento muscular na coxa direita e o volante será poupado por conta de um desconforto muscular nas pernas. Araruna deve ser deslocado para a lateral e pode substituir Peres, enquanto Liziero deve ganhar vaga de Hudson.

Retorno do artilheiro

Diego Souza, artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, somando 12 gols, retorna ao time. O atacante ficou fora contra o Vasco por conta de dores no joelho, mas está disponível para o confronto contra os pernambucanos.

Outro retorno importante é do zagueiro Bruno Alves, que cumpriu suspensão na última partida.

Rubens Chiri/saopaulofc.net

Mudanças na equipe

Milton Mendes deve fazer mudanças no time titular. O técnico não confirmou as mudanças, mas informou em entrevista coletiva que pretende mudar.

“Nesse jogo, possivelmente haverá uma ou duas mudanças para que a gente tente ter um algo mais na frente. Não que não estava tendo, estava tendo uma luta muito grande”, afirmou o treinador.

Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Improvisos no time titular

As duas possíveis mudanças devem ocorrer no ataque e na defesa. No setor ofensivo, Hernane Brocador pode perder a vaga entre os titulares, o atacante está há oito jogos sem marcar. O meia Andrigo deve entrar em seu lugar e Michel Bastos passaria a jogar como um “falso nove”.

Ronaldo Alves deve sair, e Ernando voltaria a jogar como zagueiro. Certamente Raul Prata deve assumir titularidade na lateral-esquerda, que atua pelo lado direito.