Contestado pela torcida, Nando renova com Botafogo-PB

Fim da novela: o atacante Nando permanece no Botafogo-PB para a próxima temporada. O acerto entre o clube e o jogador ocorreu na noite de ontem (26) após longa negociação. A diretoria do Belo confirmou que pendências financeiras fizeram as conversas se estenderem.

Nando foi o artilheiro do Botafogo-PB na temporada 2018. O atacante marcou 15 gols no ano, mas suas atuações e seu desempenho técnico não agradaram a torcida, que protestou nas redes sociais contra o acerto do jogador com o clube.

Para conquistar a titularidade, Nando terá a concorrência de cinco companheiros: Netinho, Rafael Ibiapino, Paulo Renê, Dico e Adalgiso Pitbull. O contrato do atacante vai até o fim de 2019.

Mais reforços

Em entrevista coletiva concedida na tarde de ontem durante a apresentação da nova comissão técnica, o presidente do Botafogo-PB, Sérgio Meira, confirmou que mais uma contratação será efetuada até o início da pré-temporada. A perspectiva da diretoria é anunciar um goleiro para compor o elenco. Com a chegada de Nando, o plantel já conta com 25 atletas.