Campinense apresenta elenco para a disputa do Campeonato Paraibano 2019

O Campinense apresentou, na noite da última terça-feira (27), o elenco que iniciará a preparação para a próxima temporada. O evento aconteceu numa casa de shows localizada no bairro da Prata, em Campina Grande. A torcida rubro-negra marcou presença, e também pôde ter o primeiro contato com a nova comissão técnica do clube.

Paulo Moroni, coordenador técnico do Campinense, já havia antecipado que a Raposa teria fechado com 23 jogadores para o início dos trabalhos visando o ano de 2019. Apesar disso, o técnico Francisco Diá deixou claro que a diretoria ainda busca reforços para compor o elenco.

A apresentação contou com a presença de 19 atletas. O elenco do Campinense conta com os goleiros Wagner Coradin e Fágner; os laterais Neílson, James e Alemão; os zagueiros Henrique Mattos e Richardson; os volantes Dedé, Romeu, Cléber, Gabriel e Odair; os meias Alex Mineiro, Wesley Lelo e Alisson; e os atacantes Lopeu, Afonso Júnior, Felipe Tchelé, Dênis, Clayton e Warlei.

Ainda durante o evento, o Campinense também apresentou os novos uniformes que serão utilizados pelo clube na próxima temporada. As camisas foram produzidas pela fornecedora de material esportivo Areno, que manteve o vínculo com a Raposa para 2019.

A pré-temporada do Campinense terá início na tarde de hoje. Devido aos trabalhos de reforma no gramado do Renatão, as atividades serão realizadas nas cidades de Lagoa Seca e Galante.