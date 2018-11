Nenê perde pênalti e São Paulo só empata com o Sport no Morumbi

São Paulo e Sport se enfrentaram pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na última segunda-feira (26), no Morumbi. A partida terminou empatada no zero a zero. Com o resultado, o São Paulo complicou sua entrada no G-4.

O primeiro tempo não foi muito movimentado. O São Paulo dominou a posse de bola, mas não conseguiu converter em chances reais de gol. A melhor chance para os donos da casa foi com um chute de Nenê, aos 17 minutos, mas a bola saiu pelo lado esquerdo do gol. Os pernambucanos assustou o tricolor com Gabriel, aos 39, mas a bola desviou em Bruno Alves e acertou a rede pelo lado de fora.

A primeira etapa ainda ficou marcada por um suposto pênalti não marcado para o tricolor, após o lateral Cláudio Winck puxar a camisa de Diego Souza dentro da grande área.

O segundo tempo foi oposto do primeiro. Logo no primeiro minuto, após excelente jogada de Liziero e Everton, Nenê quase fez um gol de placa, mas Maílson defendeu e mando a bola para escanteio. O tricolor teve diversas chances para abrir o placar, principalmente com o atacante Helinho, mas não foi preciso nas finalizações, chutando três vezes para fora.

A história do jogo poderia ser diferente. Cláudio Winck cometeu pênalti, aos 27, em cima de Everton, o meia Nenê foi para a cobrança e Maílson defendeu para o Sport. O lateral-direito ainda foi expulso aos 44, após acertar cotovelada em Liziero. O São Paulo, com um jogador mais, não conseguiu balançar as redes. O tricolor teve chance com Tréllez aos 45, que após cruzamento de Everton, cabeceou a bola na trave.

O empate não foi bom para nenhuma das equipes. O São Paulo se manteve na quinta colocação com 63 pontos, com a mesma pontuação Grêmio. Para entrar no G-4, o tricolor precisa vencer a Chapecoense, fora de casa, e torcer para os gaúchos tropeçarem diante o Corinthians.

O Sport se manteve na 18ª posição, com 39 pontos. O alvinegro precisa vencer o Santos, dentro de casa, e torcer para tropeços de América-MG e Chapecoense para sair da zona de rebaixamento.

A última rodada do Campeonato Brasileiro será no próximo domingo (2), com todos os jogos marcados para as 17h.