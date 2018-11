São Paulo avança nas negociações com lateral Léo, do Bahia

O São Paulo avançou nas negociações do lateral-esquerdo Léo. O jogador pertence ao Fluminense, mas atualmente está emprestado para o Bahia.

As conversas com o Tricolor Carioca evoluiu para a compra definitiva dos direitos do lateral. O Fluminense possui 50% dos seus direitos, enquanto a outra metade pertence ao próprio lateral e seu empresário, Gerson Oldenburg. Léo tem contrato com o Flu até dezembro de 2019.

Em entrevista, o lateral disse saber do interesse dos paulistas e de outros clubes, mas afirma que sua cabeça hoje está totalmente no Bahia.

“Eu nunca toquei muito nisso, de ficar no Bahia, sair. Eu vivo intensamente o Bahia. Muitos falam: o Bahia tem interesse, o São Paulo tem interesse. Mas eu sou um cara que não fico me iludindo. Gosto de focar onde estou, de honrar onde estou. Estou aqui até o último jogo. Se for para acontecer, vai acontecer” - disse Léo.

O jogador é peça fundamental no time de Ederson Moreira. No último domingo (25), na derrota diante o América-MG, o lateral completou 59 jogos na temporada com a camisa do Bahia.

Léo foi revelado em Xerém em 2015, e com semelhanças físicas ao Rei do Futebol, passou a ser chamado de “Léo Pelé”, mas o jogador não utiliza o apelido. Ele surgiu bem no ano que subiu para o profissional, mas no ano seguinte foi emprestado ao Londrina. Após ter destaque na Série B, retornou ao Fluminense em 2017, mas não conseguiu se firmar.

Atualmente, o São Paulo conta com Reinaldo e Edimar na lateral-esquerda.