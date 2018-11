Francisco Diá demonstra otimismo em retorno ao Campinense: "Fazer um grande trabalho"

A boa relação entre Francisco Diá e o Campinense não é segredo para ninguém. Durante a apresentação dos jogadores para a próxima temporada, o técnico revelou detalhes do acerto com o time paraibano.

"Estou muito feliz. Nós tínhamos outras propostas, mas sabíamos do desempenho que tivemos em 2015 e 2016. Agora, tenho certeza de que junto com toda comissão técnica, porque ninguém faz nada sozinho, e ao lado desta torcida maravilhosa, vamos fazer um grande trabalho" - disse Diá.

O técnico revelou que o motivo principal de aceitar o convite da equipe paraibana foi a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Além disso, afirmou que não saiu do clube satisfeito, apesar dos títulos conquistados.

"Conquistamos o bicampeonato, o título no ano do centenário, e obtivemos um excelente resultado na Copa do Nordeste, mas me sinto em débito com a torcida. Nosso objetivo é recolocar o Campinense na Série C e, posteriormente, num lugar mais alto, pois é o lugar que ele deve estar"

Francisco Diá comanda a pré-temporada da Raposa a partir desta quarta-feira (28). O Campinense conta com 23 jogadores no elenco, mas a diretoria garantiu a chegada de mais reforços para compor o grupo rubro-negro.