Atlético-PR faz reconhecimento do gramado no Maracanã antes da decisão

O Atlético-PR terminou na tarde da última terça-feira (27 )sua preparação para o segundo jogo da semifinal da Sul-Americana contra o Fluminense. O técnico rubro-negro e seus jogadores fizeram reconhecimento do gramado no Maracanã e seguiram para treino com portões fechados no Engenhão.



A visita ao palco da decisão foi rápida, cerca de 15 minutos foram necessários para entender as condições do gramado. 21 jogadores foram selecionados para a partida, mas 3 devem ser cortados, já que o número máximo de jogadores para a partida é de 18, com 11 titulares e 7 reservas. O únicos que não foram relacionados para a partida foram: Paulo André, por uma lesão no pé; Guilherme que está com uma fissura também no pé; e Zé Ivaldo que, após péssima atuação diante do Ceará na penúltima rodada da Série A, não viajou por opção técnica.



O Furacão tem uma boa vantagem, já que fez 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal, com gols de Renan Lodi e Rony. O lateral esquerdo, que foi o nome da primeira partida, falou sobre o bom resultado que a equipe leva para o Rio de Janeiro.



"Sabemos da vantagem que a gente tem, mas temos que esquece-la e focar no que trouxe a gente até aqui. Chegar amanhã e fazer um grande jogo", disse em entrevista ao Site Oficial do CAP.

O outro nome da primeira partida, Rony, também falou sobre a dificuldade da partida.



"A gente vem com intuito de vencer. Sabemos que é um jogo muito difícil, mas vamos em busca da vitória", comentou.



O embate acontece às 21h45 desta quarta-feira (28), no Maracanã.