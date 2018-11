Palmeiras anuncia a contratação do lateral-direito Mayke por cinco temporadas

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira (28), a contratação do lateral-direito Mayke. O jogador, que estava no Verdão desde o ano passado, firmou contrato de cinco temporadas.

O jogador veio do Cruzeiro , por empréstimo, até o final desse ano. Em troca, a Raposa recebeu, por definitivo, o atacante Rafael Marques. O valor do passe do lateral-direito é de € 4 milhões.

O jogador estava no Cruzeiro desde 2011 e foi bicampeão nacional com o time mineiro. Pelo Palmeiras, ele já atuou 60 vezes, sendo 34 nesta temporada, sendo peça fundamental na conquista do 10º título do Campeonato Brasileiro do Alviverde.