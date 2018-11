Atlético-PR derrota novamente o Fluminense e vai à final da Copa Sul-Americana

Fluminense e Atlético-PR se enfrentaram pelo segundo jogo da semi-final da Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (28), no Maracanã. O Furacão venceu por 2 a 0 e somou 4 a 0 no placar agregado.

Os paranaenses abriram o placar logo aos cinco minutos. Após cruzamento de Marcelo Cirino, Nikão bateu de primeira e a bola foi indefensável para o goleiro Júlio César. Além do gol, nenhuma das equipes criaram chances claras de gol.

O Flu foi um time previsível na primeira etapa. Com muitas bolas cruzadas e algumas desviadas por seus jogadores, não conseguiu gerar nenhuma chance de gol. O Atlético-PR teve facilidade em trocar posse de bola.

O segundo tempo manteve o mesmo repertório. Enquanto os donos da casa atacavam, mas sem eficiência, os paranaenses mantiveram o controle do jogo. Logo aos nove minutos, em um contra-ataque, o Furacão chegou ao segundo gol com Bruno Guimarães, após um excelente passe de Marcelo Cirino. A melhor chance do Flu na partida foi aos 46, com Ayrton Lucas. O lateral chutou e, mesmo sem perigo, o goleiro Santos defendeu.

O Atlético-PR é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. O Furacão espera o confronto entre Junior Barranquilla e Independiente Santa Fé nesta quinta-feira (29), às 22h45, para conhecer seu adversário na decisão.

O Fluminense chegou ao oitavo jogo sem marcar, atingindo seu pior jejum na história. Correndo risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, os cariocas enfrentam o América-MG dentro de casa, e precisam somente de um empate para evitar o rebaixamento.