Grêmio confirma permanência de Renato Portaluppi para 2019

No dia em que o Grêmio comemora um ano do Tri da Libertadores da América, a novela envolvendo Renato Portaluppi teve final feliz para o clube. Após dias de especulações de que o comandante pudesse parar no Flamengo, a direção gremista anunciou na tarde desta quinta-feira que ele permanece para a próxima temporada.

ELE FICA! O técnico Renato Portaluppi acertou a renovação com o Tricolor por mais uma temporada!

De acordo com o presidente Romildo Bolzan, o desejo de permanência era recíproco. “Chegamos a um acordo de renovação por mais um ano. Vai dar continuidade ao trabalho, era um objetivo, um desejo recíproco”, afirmou.

Além da continuidade do trabalho com o comandante, Romildo também anunciou que a direção será a mesma da temporada 2018, com Duda Kroeff como vice de futebol, Deco Nascimento como diretor e André Zanotta como executivo.

“Já damos início ao planejamento do ano que vem. Damos uma resposta à torcida, um projeto de continuidade, de um grupo vencedor. Vamos com a mesma direção e mesma comissão técnica com a mesma perspectiva de conquistar mais títulos”, destacou.

A temporada 2019 será a quarta consecutiva de Renato no comando do Grêmio. Essa já é sua terceira passagem pelo Tricolor, e a mais vitoriosa, na qual o técnico conquistou uma Copa do Brasil, uma Libertadores da América, uma Recopa Sul-americana e um Gaúchão.