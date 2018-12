Renato renova com Grêmio e frustra o Flamengo, que pensa em Abel Braga para 2019

O sonho foi adiado mais uma vez. Escolha do Flamengo para ser o treinador em 2019, Renato Portaluppi renovou com o Grêmio até o fim da próxima temporada, quando se encerrará o mandato do presidente Romildo Bolzan Jr, que comemorou a permanência do ídolo gremista nessa quinta-feira (29):

"Chegamos a um acordo de renovação por mais um ano. (Renato) Vai dar continuidade ao trabalho, era um objetivo, um desejo recíproco. E já damos início ao planejamento do ano que vem. Damos uma resposta à torcida, um projeto de continuidade, de um grupo vencedor. Vamos com a mesma direção e mesma comissão técnica com a mesma perspectiva de conquistar mais títulos".

Após uma forte investida rubro-negra em abril desse ano, o treinador optou por ficar até o fim de 2018 no clube gaúcho, sabendo que seria novamente alvo do clube da Gávea no final da temporada. Em meio ao processo político, as duas principais chapas, de Rodolfo Landim e Ricardo Lomba, definiram o treinador como "plano A'' e apresentaram ofertas ao empresário Gerson Oldenburg.

No Rio, vazamentos indicavam que Renato teriam sinalizado positivamente aos dois candidatos e que a vinda ao Rio estaria praticamente certa. Porém, de acordo com a ''Zero Hora", jornal de Porto Alegre, esses vazamentos irritaram Portaluppi, e conduziram o treinador a aceitar a renovação de contrato, deixando Landim, Lomba e os rubro-negros novamente sem o técnico preferido.

Abel passa a ser o preferido, mas enfrenta resistência da torcida

Após serem pegos de surpresa com o anúncio da permanência de Renato, os dois principais candidatos voltaram a ter em Abel Braga, o principal nome para o comando do Flamengo em 2019. Luiz Eduardo Baptista, o BAP, um dos principais apoiadores do técnico, e Marcos Braz, cotado para ser o vice-presidente de futebol de Landim, já chegaram a negociar com Abelão, e devem voltar a se reunir em breve.

Ricardo Lomba, que classificou o treinador em uma entrevista recente com "a cara do Flamengo", também está considerando a renovação de contrato do atual técnico, Dorival Júnior, que faz uma campanha de 73% de aproveitamento desde que retornou ao Rubro-Negro.

Nas redes sociais, porém, o nome do ex-treinador do Fluminense está sendo rejeitado pelos torcedores rubro-negros. A hashtag ''#Abelnão" foi uma das mais usadas após Renato decidir permanecer no Grêmio. Um dos motivos apresentados para essa rejeição, foi o vice-campeonato da Copa do Brasil em 2004, para o Santo André, quando Abel era o treinador da equipe carioca e escalou quatro volantes para o duelo de volta, no Maracanã lotado.