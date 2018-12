Flamengo recebe Atlético-PR com promessa de Maracanã lotado

O Flamengo recebe o Atlético-PR na tarde deste sábado (1), às 19h, no Maracanã, na última partida das duas equipes no campeonato. O time da casa já não luta por nada no campeonato, e terminará a competição na segunda colocação, podendo chegar a 75 pontos caso se saia vitorioso. Já o visitante está em 7º lugar, com 54 pontos, e ainda luta por uma vaga no G6, mas só atingirá seu objetivo caso vença e o Atlético-MG não marque pontos contra o Botafogo.



Mesmo sem chance de título - conquistado pelo Palmeiras na última rodada -, a nação rubro-negra deve comparecer em peso para ver o Flamengo pela última vez no ano. Pouco menos de 60 mil ingressos já foram vendidos, enquanto outros 10 mil serão utilizados para gratuidades e cortesias.



A partida também será um marco para Lucas Paquetá, já que o meia realizará sua última partida com a camisa vermelha e preta. Paquetá participou de coletiva de imprensa, e revelou uma mágoa por ter errado em lance decisivo contra o Palmeiras.



"No dia seguinte ao lance do Palmeiras, não saí do quarto. É difícil, dói, fico triste, uma bola que podia mudar o campeonato. Mas também quantas bolas que eu teria chutado para outro lugar e entraram? Procurei me aperfeiçoar depois e acredito nos planos de Deus", disse.



O camisa 11 também aproveitou para relembrar sua chegada ao Flamengo, quando ainda jogava nas categorias de base.



"São lembranças muito boas do meu primeiro dia entrando no CT para fazer teste com o professor Mauro Felix. E toda uma história construída minha, da minha família, um Flamengo diferente, que também engrandeceu, e eu vou levar no meu coração", finalizou.



Paquetá será jogador do Milan a partir de janeiro, em uma negociação que envolveu 35 milhões de euros.



Quanto à escalação, o técnico Dorival Júnior deve realizar apenas uma mudança. Vitinho está com uma entorse no tornozelo esquerdo e deve ser vetado, dando lugar a Berrío, já que Marlos Moreno também sente dores.



O provável 11 inicial do Flamengo é: César, Pará, Réver, Rhodolfo e Renê; Willian Arão, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho (Orlando Berrío); Fernando Uribe.



Enquanto o clima é de jogo festivo de um lado, do outro o clima é de decisão, já que o Atlético-PR precisa de uma vitória para alcançar o G6, enquanto torce por uma derrota do seu xará mineiro. Mas mesmo com algo tão importante em jogo, o técnico do Furacão, Tiago Nunes, deve optar por uma equipe alternativa na partida deste sábado, já que na próxima quarta-feira (5) o clube disputa a Final da Sul-Americana contra o Junior Barranquilla, na Colômbia.



A partida deste sábado estava marcada para o domingo (2), mas foi antecipada pois Fluminense e América-MG se enfrentariam no mesmo horário e local. Para Tiago Nunes, a antecipação foi ruim, já que, segundo ele, o tempo de recuperação entre a vitória sobre o Fluminense pelo segundo jogo da semifinal da Sul-Americana e o jogo deste sábado é menor.



"Para nós foi ruim ser antecipado, temos pouco tempo de recuperação. O Galo, nosso adversário direto pela vaga no G-6, teve uma semana de recuperação, assim como o Flamengo. Vamos escolher os melhores atletas que estejam em condições. Podemos buscar a vaga na pré-Libertadores pelo Brasileiro. E depois, pensar exclusivamente no jogo da Sul-Americana", disse.



A escalação oficial só deve sair momentos antes da partida, mas alguns desfalques são certeza: Bruno Nazário e Guilherme, que estão no Departamento Médico, e Bergson, que está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo.



Com isso, o Atlético-PR deve vir a campo com: Felipe Alves; Diego, Wanderson, Zé Ivaldo e Márcio Azevedo; Camacho, Matheus Rossetto e Bruno Guimarães (Wellington); Marcinho, Anderson Plata e Rony.