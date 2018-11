Marcelo Oliveira não é mais o técnico do Fluminense

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (29) que Marcelo Oliveira não comandará mais o Tricolor. A decisão foi tomada pela diretoria, após a sequência de oito jogos sem vitória e a eliminação na Sul-Americana. O auxiliar técnico permanente, Fábio Moreno, comandará a equipe diante do América-MG, no próximo domingo (02).

O treinador chegou ao Fluminense na pausa para a Copa do Mundo. Ele comandou a equipe durante 33 jogos, com 12 vitórias, oito empates e 13 derrotas. Foram 26 gols marcados e 34 sofridos, com um aproveitamento de 44%. No comunicado divulgado no site oficial, o clube agradeceu ao treinador pelos serviços prestados.

Fábio Moreno, que comandará a equipe no último jogo do ano, está em sua segunda passagem pelo Tricolor. Ele participou como observador técnico da campanha que levou o clube ao tetracampeonato brasileiro, em 2012. Além do Fluminense, passou por Ponte Preta e Internacional. Ele retornou ao clube no início de 2017.

Após a demissão, Marcelo Oliveira divulgou uma mensagem na qual lamenta não ter podido contribuir mais, mas que ele e a equipe entregaram seu melhor, mesmo com as dificuldades que surgiram. E finalizou agradecendo aos jogadores, aos funcionários e à diretoria do clube.

A partida contra o América-MG será neste domingo (02), no Maracanã, às 17h. O confronto é válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dois pontos da zona de rebaixamento, o Fluminense precisa de pelo menos um empate para se garantir na série A.