Fábio Moreno afirma que comandar o Fluminense é 'um desafio gigantesco'

Nesta sexta-feira (30), o auxiliar técnico Fábio Moreno concedeu entrevista no CT Pedro Antônio. Com a demissão do técnico Marcelo Oliveira, ele comandará a equipe no jogo do próximo domingo, contra o América-MG. Fábio Moreno falou sobre o que aprendeu com Abel Braga quando trabalharam juntos.

"Por ter trabalhado bastante tempo com o Abel, procuro seguir os conceitos que desenvolvemos juntos. Não dá para inventar muita coisa, querer ser protagonista. É fazer o mais simples, tentar entrar na cabeça dos jogadores para fazer um grande jogo" disse o auxiliar.

Fábio Moreno também falou sobre sua carreira e os clubes pelos quais passou, como Ponte Preta e Internacional.

"Comecei cedo como assistente técnico e fazendo análise de adversários. Trabalhei na Ponte Preta. Conheci o Abel lá em 2003, o meu pai era assistente lá. Rodei por Portuguesa, Sport e Inter. Fui convidado para o Fluminense no meio do ano de 2012".

O auxiliar também falou sobre os cursos que faz e afirmou que está sempre aprendendo com os treinadores com quem trabalha.

"Faço os cursos da CBF, estou matriculado para fazer a Licença Pro. Procuro aprender ao máximo com todos os treinadores que trabalhei, inclusive o Givanildo, que vamos enfrentar no domingo. Foi um prazer trabalhar com Marcelo também".

E reafirmou seu desejo de ser treinador, mesmo com as dificuldades que existem. Aproveitou também para falar sobre a sua relação com o grupo.

"Quero ser treinador, mas ainda vai chegar a hora. É uma situação diferente desta que eu me encontro. Tenho o respeito do grupo, estou há dois anos aqui. É uma situação mais confortável. Ser treinador é diferente, você encontra outras dificuldades".

Fábio Moreno afirmou que comandar o Fluminense é um desafio gigantesco e que o clube não está no lugar que deveria. E definiu a atual situação como desconfortável e desgastante.

"O Fluminense precisa se impor. Precisamos que o adversário sinta. Precisamos ser protagonistas, ter o controle da partida. Vamos trabalhar para que a gente consiga montar uma estratégia para neutralizar as virtudes do adversário".

O auxiliar finalizou falando que o trabalho não precisa começar do zero, pois os técnicos anteriores, Abel Braga e Marcelo Oliveira, deixaram coisas positivas. E Marcelo Oliveira tinha o carinho de todos da comissão.

No próximo domingo (02), o Fluminense recebe o América-MG, no Maracanã, às 17h. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa de pelo menos um empate para garantir a permanência na série A sem depender de outros resultados.