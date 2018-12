Palmeiras renova contrato com trio defensivo por mais uma temporada

Em reunião na tarde desta sexta-feira (30), o Palmeiras acertou a renovação de contrato de três jogadores: os goleiros Fernando Prass e Jaílson e o zagueiro Edu Dracena.

Ambos os vínculos se encerrariam no final deste ano. Agora, com a renovação, eles continuam no Verdão por mais uma temporada.

Fernando Prass, com 40 anos, é o que está a mais tempo no clube. Ele chegou em 2013, na reconstrução da equipe. Com a camisa alviverde, ele ganhou a Série B em 2013, a Copa do Brasil em 2015, em que ele bateu e converteu o pênalti do título e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018.

Jaílson, de 37 anos, chegou em 2014, mas foi em 2016 que ele ganhou destaque; ele foi essencial para a conquista do Brasileirão de 2016.

Edu Dracena, de 37 anos também, marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde esse ano, no jogo contra o Santos.

O Palmeiras enfrenta, na última rodada do Brasileirão, o já rebaixado Vitória, no Allianz Parque, no domingo (2). Nesse jogo, haverá a entrega da taça do decacampeonato.