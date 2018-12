Com saldo positivo na temporada, Bahia e Cruzeiro se enfrentam na última rodada do Brasileirão

Após um ano com saldo positivo, Bahia e Cruzeiro se enfrentam no estádio do Pituaçu para encerrar suas participações no Campeonato Brasileiro em jogo marcado para às 17h. O saldo é positivo pois ambos foram campeões estaduais e com vagas asseguradas nas competições continentais.

A equipe baiana ocupa a 11ª posição com 47 pontos, encerrando o ano com o título estadual e a vaga na Sul-Americana garantidos, enquanto a Raposa é a oitava colocada com 52 pontos, terminando a temporada com o título da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro.

Tricolor baiano vai a campo com força máxima

Com o desejo de presentear a torcida após uma boa temporada de sua equipe, o técnico Enderson irá com força máxima diante do rival mineiro. O confronto também será marcado pela partida de despedida de Zé Rafael, que foi vendido ao Palmeiras e já deixou claro que quer dar um adeus com carinho para os torcedores.

O último treino da temporada 2018 aconteceu neste sábado (1º) e a única atividade do dia foi um treino recreativo que contou com a presença de sócios nas arquibancadas do Fazendão. Após a atividade, todo o elenco tirou fotos e distribuiu autógrafos aos torcedores.

O técnico Enderson Moreira terá seis desfalques para a partida, sendo três por lesão e três por suspensão. Nino Paraíba, Élber e Marco Antônio seguem em recuperação. Os demais atletas que serão baixas são o zagueiro Tiago, expulso diante do América-MG, o goleiro Douglas, suspenso pelo STJD, e o volante Gregore, suspenso pelo 3º amarelo. Com isso, o time que irá a campo ainda não foi definido.

Interino Sidnei Lobo escalará jogadores reservas

Campeão da Copa do Brasil e com vaga assegurada na Libertadores, o Cruzeiro chega ao duelo sem preocupações, tanto que o time vai a campo com os jogadores reservas. Mesmo sem as principais, peças do elenco, a Raposa terá uma formação ofensiva com o trio formado por David, Sassá e Raniel.

A confirmação foi do técnico interino Sidnei Lobo, que assumiu o comando do time enquanto Mano Menezes está afastado para realizar tratamento dermatológico. O comandante também concedeu férias aos titulares. Com isso, o time que enfrentará o Bahia será bem diferente do que o torcedor está acostumado a ver. Para o auxiliar, é a chance para alguns jogadores que não tiveram muito espaço em 2018.

“A ideia é essa, é o último jogo do campeonato, a oportunidade de você ver aqueles atletas que tiveram pouco tempo para jogar e para mostrar um melhor futebol, para o torcedor conhecer. Então, esse jogo eu vou fazer alterações, quero ver esses atletas jogarem mais e ter noção clara, não só minha, mas da comissão para a gente possa contar com eles na próxima temporada”, comentou Sidnei.