Sport decide realizar treino aberto antes do confronto contra o Santos

Precisando da vitória e apostando no incentivo da torcida, a diretoria Rubro-negra decidiu abrir os treinos antes do último jogo do Sport no ano. A intenção do técnico Milton Mendes era fazer um treino fechado, mas a situação delicada do clube no campeonato pesou. Segundo Milton, agora é preciso unir, dos jogadores à torcida.

"Nosso torcedor tem sido extremamente importante e vamos dizer para eles que vamos abrir o treinamento de amanhã (sábado) para que venham a campo dar um incentivo. Esse momento é de união, de resgatarmos tudo que tínhamos perdido anteriormente. É o momento de estarmos todos juntos e esquecer os problemas", afirmou.

A ação será aberta a todos os torcedores de forma gratuita, com exceção da organizada Torcida Jovem, que teve sua presença vetada em jogos do Sport por decisão judicial. Mais de 18 mil ingressos já foram vendidos para a partida do domingo.

"Tenho dito todas as vezes que posso que o torcedor dormir na fila é muito bonito. Eles cantarem enquanto a gente treina. Sabemos a importância deles. São nosso 12º jogador", finalizou.

Sport e Santos se enfrentam às 17h (horário de Brasília) do domingo (02), na Ilha do Retiro. Para escapar do rebaixamento, o Leão precisa vencer o Peixe e torcer contra o América-MG, a Chapecoense e o Vasco.