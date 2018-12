Sport recebe Santos em jogo para definir sua permanência na Série A

Jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2018, disputado na Ilha do Retiro

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2018, disputado na Ilha do Retiro

Sport e Santos, durante boa parte da Série A do Campeonato Brasileiro, viveram situações distintas, onde um disputava uma vaga para a Libertadores e o outro lutava contra a Série B. Agora, no próximo domingo (02), às 17h, o Leão recebe o Peixe na Ilha do Retiro, onde precisa de uma vitória e de uma outra combinação de resultados para sacramentar sua permanência na elite do Brasileirão.

A situação do time do Recife é basicamente a seguinte: Ele precisa, desesperadamente vencer. Apenas vencendo ele tem alguma chance de se salvar. E precisa de outros resultados complementares, onde nem Chapecoense - que joga em casa contra o São Paulo - e nem América Mineiro - que visita o Fluminense - podem vencer. O empate das duas equipes em seus respectivos jogos já serviria, considerando que o Sport vencerá seu jogo.

O Sport tem 39 pontos e 10 vitórias. O América tem 40 pontos e 10 vitórias e a Chape tem 41 pontos e também 10 vitórias. Eles se encontram, respectivamente, na 16ª, 17ª e 18ª posição. Já o Santos, com seus 50 pontos, está garantido na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Sport praticamente definido para "decisão"

O Leão, que decidiu abrir seu último treino para a partida, tentando de todos os jeitos aproveitar a força da torcida para se salvar do rebaixamento. Como já dito acima, a situação é dramática, mas possível de se concretizar.

"Ainda não decidi o time. Está 99%, mas falta 1% ainda. A dúvida é entre Fellipe Bastos e Neto Moura. Tenho que pensar como o adversário vem para decidir quem é o jogador que vai entrar. Ambos são muito bons. Qualquer um que entrar vai fazer bem", disse Milton Mendes, sobre a sua única dúvida para a escalação do Sport.

A provável escalação do Sport para esse jogo é: Maílson; Andrigo, Adryelson, Ernando e Raul Prata; Marcão, Fellipe Bastos (Neto Moura), Gabriel, Mateus Gonçalves e Michel Bastos; Matheus Peixoto.

Santos com muitos desfalques faz último jogo 'sem objetivos'

O Santos já não corre riscos de rebaixamento há muito tempo. Mas também não consegue mais se classificar para a pré-Libertadores há algum tempo. Isso deixa o time de Cuca sem muitos objetivos no Campeonato. Além disso, o time santista tem muito problemas para conseguir ser escalado pelo técnico Cuca.

A lista de desfalques soma 9 jogadores, sendo 4 suspensos e 5 no departamento médico, que são eles: Alison, Gabigol, Sánchez e Dodô estão suspensos. Já Bruno Henrique, Lucas Veríssimo, Derlis González, Vladimir e Bryan Ruiz esão no departamento médico. Com isso, o time de Cuca fica muito difícil de ser escalado e tem grandes chances de ter alguns garotos da base em sua escalação.

"Foi uma passagem boa, (o time) estava em um momento muito complicado, com confiança baixa. Precisávamos resgatar a confiança. Conseguimos sair deste momento ruim. Ficamos dez partidas sem perder. Em momento crucial, perdemos jogadores importantes. Aí não conseguimos manter. Foi ali contra a Chapecoense e América-MG que perdemos a classificação (à Libertadores)", disse Cuca em sua última entrevista coletiva no CT santista.

A provável escalação do Peixe é: Vanderlei (John), Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Jean Mota; Guilherme Nunes, Diego Pituca e Arthur Gomes; Eduardo Sasha (Copete ou Rodrygo).