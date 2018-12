Veja o que o América-MG precisa fazer para escapar do rebaixamento no Brasileirão

A situação do América-MG na última rodada do Brasileiro é delicada. O Coelho abre a zona da degola em 17º, com 40 pontos e, assim, corre sérios riscos de ser rebaixado para a Série B. De acordo com o matemático Tristão Garcia, o risco de queda é de 77%. É a maior porcentagem entre os cinco times ameaçados: Fluminense, Vasco, Chapecoense e Sport.

Posição Times Pontos 14º Fluminense 42 15º Vasco 42 16º Chapecoense 41 17º América-MG 40 18º Sport 39 19º Vitória* 37 20º Paraná* 22



Adversário na última rodada: Fluminense fora (domingo, 17h)

Em caso de vitória: escapa com 43 pontos.

Em caso de empate: terá que torcer para que a Chapecoense perca e o Sport não vença.

Em caso de derrota: será rebaixado.