Em briga contra rebaixamento, Vasco encara o Ceará no Castelão 

Ceará e Vasco se enfrentarão neste domingo (2), na Arena Castelão, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 17h. O jogo marca opções opostas das equipes, enquanto o Vozão sonha com vaga na Copa Sul-Americana de 2019, os vascaínos brigam contra o rebaixamento.

Sem risco de rebaixamento

O Ceará se garantiu na elite do futebol brasileiro para 2019. O feito aconteceu na última partida diante o Atlético-PR, jogo terminou empatado no placar de 2 a 2.

O alvinegro busca a vaga para a Copa Sul-Americana na próxima temporada. Caso terminem na 13ª posição ou acima, o clube já está classificado.

Briga contra o rebaixamento

Para evitar o quarto rebaixamento da história, o time da colina precisa no mínimo de um empate. Caso perca, tem que torcer por tropeços de Chapecoense, América-MG e Sport.

Atualmente os cariocas ocupam a 15ª colocação com 42 pontos. Se vencer, pode obter vaga na Sul-Americana.

Mistério de Alberto Valentim

O técnico Alberto Valentim fez o treino da última sexta-feira (30) com portões fechados e sem ceder entrevistas. O treinador deverá promover no mínimo duas mudanças na equipe, já que Yago Pikachu (suspenso) e Henrique (lesionado) desfalcarão a equipe neste domingo.

Duvidas na escalação

Valentim segue com dúvidas para a escalação. Com desfalques de Ramon e Henrique, o treinador deve improvisar o volante Willian Maranhão na posição. O jogador entrou como lateral-esquerdo na derrota diante o Palmeiras, no último domingo.

Para o meio de campo o técnico tem como opção Raul, para uma equipe mais cautelosa, ou com Marrony, com mais poder ofensivo. Valentim ainda tem outras opções além dos dois meias.

Retorno de Rildo

O Vasco conta com o retorno do atacante Rildo para o confronto diante o Ceará, após se recuperar de um problema muscular. O jogador não atua desde o último dia 14 no empate de 1 a 1 diante o Atlético-PR.

Martin Silva segue como desfalque. O goleiro sente dores no joelho e sequer foi relacionado.