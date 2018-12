Palmeiras bate Vitória e comemora conquista do Campeonato Brasileiro

Palmeiras e Vitória se enfrentaram, no domingo (2), pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O Palmeiras derrotou o Vitória por 3 a 2 e comemorou a conquista do Brasileirão.

As duas equipes já entraram em campo com suas situações definidas. Enquanto o Alviverde entrou em campo para celebrar o título do campeonato, o Leão já entrava rebaixado para a Série B de 2019.

O primeiro tempo foi um reflexo das situações das equipes no campeonato. O Palmeiras jogava com tranquilidade, tentando triangulações e infiltrações para chegar ao gol. Já o Vitória apostava em contra-ataques e não conseguia executar boas trocas de passe.

Aos 13 minutos, os donos da casa tiveram oportunidade com Bruno Henrique, mas o volante perdeu a passada e pegou mal na bola. Em sequência, aos 14, foi a vez dos baianos assustarem. Em um contra-ataque rápido, Yago chutou de fora da área, mas a bola saiu pelo lado direito do gol. O Palmeiras voltou a assustar aos 21. Após bela jogada de Felipe Melo e Mayke, Borja teve a oportunidade de abrir o placar, mas chutou por cima do gol. O gol do Alviverde saiu aos 43, com Edu Dracena, de cabeça, após excelente cruzamento de Dudu.

A segunda etapa começou intensa. Logo aos 4, Luan, do Vitória, em um chute colocado assustou Weverton, mas a bola saiu pelo seu lado esquerdo. Aos 11, em cobrança de falta ensaiada, Dudu tocou para Gustavo Scarpa que chutou e, contando com um desvio, marcou o segundo para os donos da casa. Com o jogo em mãos, o Palmeiras reduziu a intensidade e o Vitória começou a gostar da partida. Aos 23, Heber Roberto Lopes marcou um pênalti polêmico para o Leão, e Yago converteu. Em seguida, aos 27, após excelente lance individual, Luan marcou um belo gol e empatou a partida.

Depois do gol de empate, o Palmeiras pressionou e, aos 44, Guerra rolou para Bruno Henrique, na entrada da área, que bateu de primeira e fez um golaço.

O Palmeiras conquistou seu décimo título no campeonato nacional e se isolou como o maior campeão do país.