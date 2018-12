Dudu desconversa sobre sua possível saída para o futebol chinês: "Não chegou nada ainda"

Após vitória no último jogo do ano, por 3 a 2, em cima do Vitória, o Palmeiras fez festa ao receber a taça do título do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (2), no Allianz Parque.

Enquanto comemoravam, os jogadores falaram com a imprensa. Gustavo Scarpa falou sobre seu ano. " Um ano difícil que eu tive, mas tirei forças das dificuldades, fico muito feliz e é gratificante." Scarpa ficou muito tempo parado por questões jurídicas e por uma lesão.

Já o goleiro Jaílson comentou sobre a renovação de contrato, que foi anunciada essa semana. "Quando o cara é campeão, por uma grande equipe e o cara chama título. Eu estava bem tranquilo, bem sossegado. Eu estava já renovado desde o começo do ano e ninguém sabia."

O mais procurado para falar foi o atacante Dudu. O camisa 7 do Verdão foi destaque na temporada e já muito se especula sobre uma possível ida à China. Sobre isso, ele disparou. "Não chegou nada ainda. Eu tenho contrato com o Palmeiras até 2022. Tenho certeza que, se eu tiver que sair, eu cumpri bem meu papel aqui no Palmeiras. Mas agora não é hora de pensar nisso. Vou aproveitar as férias, curtir a família."

O atacante Deyverson também falou com os repórteres. Ele, que foi muito polêmico durante a temporada, teve uma melhora de desempenho com a chegada do técnico Felipão.

"O Felipão é um paizão, não só para mim, como para todos. Sou muito grato por ter ele aqui no Palmeiras, aos outros professores também, por me dar oportunidade de jogar."

Ele ainda comentou sobre as críticas que ele vinha recebendo da torcida. "O que eu passei, todo jogador já passou, isso é normal no futebol. O torcedor é apaixonado. Ele gosta do jogador, mas ele ama o Palmeiras e eu entendo isso. O torcedor está de parabéns, olha o que eles fazem pela gente. Não tem palavras. Isso é Palmeiras. Tem que respeitar."