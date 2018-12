Vasco empata com Ceará no Castelão e garante permanência na Série A

Após temporada irregular, Vasco empata no estádio Castelão, e se garante na primeira divisão em 2019. Já o Ceará, que almejava uma classificação para a Copa Sul-Americana, não conseguiu seu objetivo e terminou o campeonato em 16º lugar.

O time da Colina ficou a um gol de ser rebaixado. Com as vitórias de Chapecoense e Sport, o Vasco precisava de, no minímo, um empate para escapar do Z-4. O Ceará foi ultrapassado por Fluminense e Chape e não conseguiu terminar entre os 13 primeiros colocados. A equipe não não conseguiu a décima quarta colocação e não se classificará mesmo com um eventual título do Atlético Paranaense.

A equipe do Ceará tomou as rédeas do jogo logo no início, o time de Lisca ''Doido'' dominou o meio de campo, mas não foi eficaz na hora de finalizar. O Vasco tentava ter a bola, mas abusou das ligações diretas e pouco fez no primeiro tempo.

Na segunda etapa o jogo se tornou mais dinâmico, com as duas equipes se abrindo. A melhor oportunidade do Vasco foi em um contra-ataque onde Marrony chutou em cima do goleiro Éverson. Aos 44 minutos do 2º tempo, Richardson invadiu a área e chutou, mas a zaga afastou. O destaque negativo do Cruz-Maltino foi o argentino Máxi Lopez, que fez provavelmente a sua pior partida com a camisa do Vasco. O atacante era a esperança de gol na partida de hoje. No fim do jogo o clima era de festa para as duas torcidas.