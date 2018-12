Fluminense acerta venda do lateral Ayrton Lucas ao Spartak Moscou

O Fluminense acertou a venda do lateral-esquerdo Ayrton Lucas. O destino do atleta é o Spartak Moscou (RUS) e ele já viajou nesta segunda-feira (03) para a Itália, onde iria realizar exames médicos.

A negociação seria em torno dos 7 milhões de euros (cerca de R$ 30,5 milhões). O Fluminense tem 50% dos direitos econômicos do jogador e com isso receberia 3,5 milhões de euros (R$ 15,3 milhões) se ele for aprovado nos exames e com a assinatura do contrato.

Parte do dinheiro foi adiantada pelo representante do jogador, Carlos Leite e serviu para aliviar um pouco a situação financeira do clube e pagar parte dos salários atrasados. O valor de R$ 5 milhões deverá ser devolvido a ele quando o Spartak fizer o pagamento pelo atleta.

Ayrton Lucas, de 21 anos, chegou ao clube em outubro de 2014. O lateral, que em determinando momento foi emprestado a Madureira e Londrina, disputou 59 jogos com a camisa do Tricolor e não marcou nenhum gol. Seu contrato com o Fluminense terminaria em 31 de dezembro de 2020.