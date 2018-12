 Felipão confirma proposta da Seleção Colombiana e diz que família pode pesar na decisão

Nesta segunda-feira (3), ocorreu o prêmio Bola de Prata, organizado pela ESPN. O técnico do Palmeiras Luiz Felipe Scolari ganhou o prêmio de melhor técnico. Depois da premiação, Felipão concedeu entrevista.

Ele revelou que tem proposta para treinar a seleção colombiana, mas que, por causa da "Família Palmeiras", vai pensar bem antes de tomar sua decisão. na "família Palmeiras" ao tomar sua decisão.

"Tenho o convite sim, mas é um assunto que agora, quando termina o campeonato, a gente vai pensar com muita clareza, porque nos últimos 20, 25 anos, eu devo ter passado 80% do tempo fora do Brasil. Então, tem também alguns aspectos familiares. E tem também outra família que eu tenho que pensar, que é a família Palmeiras. A forma como eles me tratam, como eles me receberam, a forma como existe essa identificação entre os palmeirenses e a minha pessoa, eu tenho que pensar."

Felipão também explicou o porquê que ele não concedeu entrevista coletiva após o jogo contra o Vitória, no último domingo (2). "Ontem não dei entrevista porque tivemos vários diretores antigos com a gente. Tinha de dar atenção para alguns, como o Hugo Palaia, que chorava feito uma criança. Temos de atender carinhosamente aquelas pessoas, mas o clube me dá algo que tive em outro clube que é o Grêmio."

Além do Felipão, o Palmeiras teve mais quatro premiados: Weverton, Mayke, Bruno Henrique e Dudu.