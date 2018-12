Após deixar o São Paulo, Ricardo Rocha é anunciado como assessor do Criciúma

O Criciúma oficializou nesta terça-feira (4) a contratação de Ricardo Rocha, como novo assessor de futebol do clube. Ex-coordenador de futebol do São Paulo, Ricardo terá diferentes funções no Tigre. Conforme divulgado no site oficial, ele trabalhará na captação de recursos, nos relacionamentos com clubes de todo o Brasil e no marketing, em campanhas para atrair sócios-torcedores.

No novo cargo criado pelo Tricolor Catarinense, o cartola assinou contrato de um ano, válido até dezembro de 2019. O calendário da próxima temporada conta com Campeonato Catarinense, Copa do Brasil, e Série B.

A apresentação estava programada para acontecer nesta quarta (5), mas em virtude do falecimento do irmão de Ricardo em Pernambuco, ela foi adiada para o início da próxima semana.