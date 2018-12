São Paulo anuncia contratação do lateral-direito Igor Vinícius, ex-Ponte Preta

O São Paulo anunciou a contratação de Igor Vinícius. O lateral-direito, de 21 anos, chega por empréstimo de um ano, com opção de compra no final do contrato. O jogador foi um dos destaques da Ponte Preta na Série B.

''Representa muita coisa. Desde criança, a gente almeja conquistar grandes coisas. Sem dúvida, essa é a maior conquista na minha carreira. Quando vesti a camisa e assinei o contrato, foi um dos momentos mais felizes. Estou muito motivado para esse novo desafio'', disse Igor

O lateral foi revelado pelo Santos, clube no qual teve destaque nas categorias de base. O jogador pertence ao Ituano e estava emprestado na Ponte Preta.

Igor Vinícius atuou em 30 nos 38 jogos da macaca no campeonato nacional. O lateral deu seis passes para gol, sendo o quarto maior assistente da competição.