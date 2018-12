Tiago Nunes valoriza empate e projeta jogo de volta: "Jogar e merecer"

Pelas circunstâncias, o técnico Tiago Nunes avaliou como positivo o empate do Atlético-PR contra o Júnior Barranquilla, em 1 a 1, na primeira partida da final da Sul-Americana. Jogando no Estádio Metropolitano na noite desta quarta-feira (5), o Furacão não conseguiu propor o jogo como em ocasiões passadas, esbarrando na forte marcação colombiana.

Na avaliação do comandante, o resultado é para ser valorizado, mas aponta uma mudança de postura para o confronto de volta. Para ficar com o título, o Rubro-Negro paranaense precisará vencer.

"O resultado foi importante, mas não quer dizer que nos qualifica efetivamente a vencer em casa. Vamos ter que jogar e merecer. O Junior tem jogadores de velocidade e terá retorno de atletas. É ter tranquilidade para saber que teremos o apoio do torcedor, somos fortes em casa. É avaliar esse resultado pelo lado positivo, corrigir a situações e focar no jogo da volta", afirmou em entrevista coletiva após o duelo.

O treinador destacou a jogada do gol marcado por Pablo, no início do segundo tempo. Em contra-ataque puxado por Nikão, o artilheiro do time chutou na saída do goleiro.

"A qualidade do adversário acabou trazendo muita dificuldade. Não conseguimos propor o jogo como gostaríamos, mas conseguimos jogar de outra forma, explorando os contra-ataques. Acreditamos que esse resultado possa ter sido muito importante para que a gente tenha uma grande atuação dentro de casa", avaliou.

Sem sentir o gol, o Junior Barranquilla chegou ao empate logo depois, se aproveitando de uma bola mal afastada por Jonathan. A equipe colombiana ainda teve a chance de virar, após Rony cometer pênalti em Gutierrez, mas Pérez acertou o travessão.

"Foi um lance isolado, a bola acabou escapando e gerando o pênalti, mas mesmo com domínio, eles tiveram três chances. O pênalti, o gol e o lance no final. Teve volume, mas não conseguiu converter. Foi um jogo de poucas chances, mas muito disputado. Nos dá confiança em casa, com a qualidade que temos e o nosso torcedor, de buscar o resultado", concluiu.

O duelo de volta da decisão está marcado para a próxima quarta-feira (12), às 21h45 (horário de Brasília), na Arena da Baixada. Em caso de novo empate no tempo normal, teremos prorrogação. Se persistir o empate, o campeão será conhecido nos pênaltis.