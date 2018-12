São Paulo anuncia contratação do lateral Léo, ex-Bahia

O São Paulo anunciou a contratação Léo Pelé, nesta quarta-feira (5). O lateral-esquerdo pertencia ao Fluminense, mas estava emprestado ao Bahia. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2022.

Léo chegou ao tricolor após ter temporada regular no Bahia. O lateral disputou 32 dos 38 jogos pelo clube no Campeonato Brasileiro, somando somente uma assistência direta para o gol. Em compensação, o jogador foi bem no setor defensivo, executando 53 desarmes.

Revelado pelo Fluminense, em 2016, teve algumas oportunidades no time titular. Logo no ano de estreia no profissional, conquistou a Primeira Liga. Em seguida, foi emprestado ao Londrina para adquirir experiência, e o atleta foi eleito o melhor lateral-esquerdo da Série B daquele ano. Léo jogou no Flu em 2017, atuando em 51 jogos (47 como titular). Neste ano, o jogador atuou em 60 jogos pelo Bahia, e conquistou o campeonato estadual.

Estima-se que o São Paulo pagou cerca de R$ 3 milhões para contar com o lateral. Atualmente, pelo lado esquerdo da defesa, o São Paulo ainda conta com Reinaldo, Edimar e Caíque.