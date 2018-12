Doriva é apresentado como novo técnico do Criciúma

Doriva é o novo técnico do Criciúma. A apresentação oficial ocorreu na manhã desta sexta (7), na sala de imprensa do estádio Heriberto Hülse. Na entrevista coletiva, o assessor de futebol Ricardo Rocha, anunciado na terça-feira (4), também se apresentou.

O novo comandante assume o posto deixado por Mazola Júnior. Após o término da Série B, as partes não entraram em acordo. Havia grande especulação no nome de Roberto Cavalo, mas a forte rejeição por conta de sua última passagem no comando técnico do Tigre pesou contra o seu favor.

Doriva tem 46 anos e possui como principais títulos o Campeonato Paulista, com o Ituano, e o Campeonato Carioca, com o Vasco. Também trabalhou em clubes como Atlético-PR, São Paulo, Bahia, Santa Cruz, Ponte Preta, e mais recentemente, CRB. Ao seu lado virá o auxiliar Eduardo Souza.

O contrato foi assinado até o final de 2019. O primeiro compromisso do Criciúma na próxima temporada será o Campeonato Catarinense, competição que estreia em casa, dia 17/01, contra o Figueirense.